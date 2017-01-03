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Volkan: Liderlik için fazla beklemeyiz

Kaptan , “5-6 maçlık bir galibiyet serisi bize zirveyi getirir” dedi

Volkan: Liderlik için fazla beklemeyiz
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi ve kaptanı Volkan Demirel, takım olarak çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve çıkışlarının 2. yarıda devam edeceğini söyledi.

İYİ MÜCADELE EDİYORUZ
Tecrübeli kaleci, "Ligin 2. yarısına 5-6 maçlık bir galibiyet serisiyle girersek liderliği ele geçirmek için beklemeyiz. Sistemin oturmuş olması ve mücadele gücümüz bizim en büyük kozumuz" dedi.
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