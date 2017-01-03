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yönetimden yeni şans istedi

Veli Kavlak yönetimden yeni şans istedi
Beşiktaş' ta durumu netleşmeyen yönetimden yeni bir şans istedi. Sağlık sorununun olmadığını ifade eden Siyah-Beyazlı oyuncu, "Kendimi göstermek için ne gerekiyorsa yapacağım" ifadesini kullandı.
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