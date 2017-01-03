Transferlerin üçü birden kampa geliyor

Trabzonbpor prensip anlaşmasına vardığı Pereira, EmmanuelMas ve Serdar Taşçı, bordo-mavililerin bugün başlayacak olan Antalya kampına katılacak. Daha önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Portekizli sağbek Joao Pereira'nınSerdar ve Mas'tan bir gün önce kampa katılacağı belirtildi. Serdarve Emmanuel Mas'ın ise İstanbul'da geniş kapsamlı sağlık taramasından geçtikten sonra Antalya Belek'te yapılacak olan kampa dahil olacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
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