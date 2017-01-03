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Transferlerin üçü birden kampa geliyor

Pereira, Emmanuel Mas ve bugün başlayacak olan Antalya kampına katılacak

Transferlerin üçü birden kampa geliyor
Trabzonbpor prensip anlaşmasına vardığı Pereira, Emmanuel Mas ve Serdar Taşçı, bordo-mavililerin bugün başlayacak olan Antalya kampına katılacak. Daha önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Portekizli sağbek Joao Pereira'nın Serdar ve Mas'tan bir gün önce kampa katılacağı belirtildi. Serdar ve Emmanuel Mas'ın ise İstanbul'da geniş kapsamlı sağlık taramasından geçtikten sonra Antalya Belek'te yapılacak olan kampa dahil olacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
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