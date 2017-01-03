Trabzon’un Ndiaye’yi istemesi bize gurur verdi!

Osmanlıspor Teknik Direktörü MustafaReşit Akçay,Türk Eğitim Vakfı TrabzonŞubesi'ni ziyarettebulundu... Tecrübelihoca, Trabzonspor'unBadou Ndiaye'yi transferetmek istemesiyle ilgiliolarak "Ndiaye'yetalip olunması gurur veriyor.Oyuncularımızın kalitesiile alakalı bir istekduyulması hoş şeyler.Kaldı ki çalan da Trabzonspor.Yediğimiz tabağahiçbir zamantükürmedik. Bu öğrendiklerimizlebirliktekulüp yönetim kurulueğer bize bu şekilde birifadeyle gelirse biz debunu onaylarız"açıklamasınıyaptı.
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