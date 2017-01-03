Trabzon’un Ndiaye’yi istemesi bize gurur verdi!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Türk Eğitim Vakfı Trabzon Şubesi'ni ziyarette bulundu... Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un Badou Ndiaye'yi transfer etmek istemesiyle ilgili olarak "Ndiaye'ye talip olunması gurur veriyor. Oyuncularımızın kalitesi ile alakalı bir istek duyulması hoş şeyler. Kaldı ki çalan da Trabzonspor. Yediğimiz tabağa hiçbir zaman tükürmedik. Bu öğrendiklerimizle birlikte kulüp yönetim kurulu eğer bize bu şekilde bir ifadeyle gelirse biz de bunu onaylarız" açıklamasını yaptı.