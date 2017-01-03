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Stoper’e 2. aday Vida

Beşiktaş stoper transferinde Aguilar için temaslarını sürdüyor. Yönetim ayrıca Dinamo Kievli Vida’yı listesine aldı

Stoper’e 2. aday Vida
Beşiktaş transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim forvet ve sol bek arayışlarına devam ederken stoper için de hummalı bir çalışma içine girdi. Kolombiyalı futbolcu Felipe Aguilar için görüşmelerine devam eden yönetimin Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida için de temaslara başladığı gelen bilgiler arasında. Vida daha önce de Beşiktaş'ın gündeme gelmişti.

5 MİLYON EURO
Dinamo Kiev forması giyen Hırvat stoper konusunda Ukrayna ekibinin kapısını çalan yönetim 27 yaşındaki oyuncu için teklifte bulundu. Ancak bu oyuncu için Kiev'in 5 milyon Euro istemesi nedeniyle bu transferin zor olduğu öğrenildi.
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