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Yabancı stoper arayan Galatasaray, Palmeiras’ta oynayan Sambacı ile temasa geçti

Sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağlanan Aurelien Chedjou'nun yerine yabancı stoper arayan Galatasaray'da rota Brezilya... Sarı-Kırmızılılar, Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo ile temasa geçti. Yönetimin 25 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaştığı fakat Palmeiras'ın 7 milyon Euro istediği öğrenildi. Eğer Galatasaray fiyatı indirmeyi başarırsa Vitor Hugo'yu renklerine bağlayacak.
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