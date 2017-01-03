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Opsiyon yok! Bize lazım

Shakhtar yönetimi, “Karavayev’de gelecek görüyoruz. Opsiyon hakkını size veremeyiz” dedi

Opsiyon yok! Bize lazım
Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya'da kiralık olarak forma giyen Olexander Karavayev'i yarım sezonluğuna kiralayan Fenerbahçe'nin Ukraynalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunu alamadığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Shakhtar'dan satın alma opsiyonunu da istediği ancak Ukrayna ekibinin yöneticilerinin, "Onda gelecek görüyoruz. Bize lazım. Sadece kiralayabiliriz" cevabını verdiği ifade edildi.

LENS'İN DE YOK
F.Bahçe'de Lens'in de satın alma opsiyonu bulunmuyor.
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