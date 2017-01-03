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Krasnodar kan kaybetti

Ön libero Akmedov’un Çin’e transferinin ardından takımın sağ beki Polonyalı futbolcu Jedrzejczyk ülkesine transfer oldu.

Krasnodar kan kaybetti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Rus rakibi Krasnodar 2 oyuncusunu sattı. Özbek asıllı ön libero Odil Akhmedov Çin Ligi'ne 7 milyon Euro karşılığında satıldı.

İLK 11'İN OYUNCULARIYDI
Takımın sağ beki Artur Jedrzejczyk ise Legia Varşova takımına bonservisiyle birlikte gitti. 2 futbolcu da ilk 11'in direkt oyuncuları olarak dikkat çekiyordu.
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