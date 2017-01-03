Krasnodar kan kaybetti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Rus rakibi Krasnodar 2 oyuncusunu sattı. Özbek asıllı ön libero Odil Akhmedov Çin Ligi'ne 7 milyon Euro karşılığında satıldı.



İLK 11'İN OYUNCULARIYDI

Takımın sağ beki Artur Jedrzejczyk ise Legia Varşova takımına bonservisiyle birlikte gitti. 2 futbolcu da ilk 11'in direkt oyuncuları olarak dikkat çekiyordu.