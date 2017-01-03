Karabükspor’da Traore gidiyor

Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül,en fazla gol atan oyuncuları Abdou RazackTraore'nin takımdan ayrılacağını söyledi.Gül, "Traore 2. yarı bizimle olmayacak. Kendisinineyurt dışından teklifler var. Traore degitmek istiyor, gereğini yapacağız" dedi.
RODİC KİRALIK VERİLDİ
Gül kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'tan takım bulmalarını istediklerini ifade ederek, "Defans oyuncumuz Rodic'i ise Sırbistan'da bir takıma kiralık vereceğiz. Ayrıca İshak Doğan'ı affettik" ifadesini kullandı.
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