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Karabükspor’da gidiyor

Kardemir Karabükspor Yönetimi ’nin yurt dışına satılacağını açıkladı. İshak Doğan ise affedildi

Karabükspor’da Traore gidiyor
Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, en fazla gol atan oyuncuları Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılacağını söyledi. Gül, "Traore 2. yarı bizimle olmayacak. Kendisinine yurt dışından teklifler var. Traore de gitmek istiyor, gereğini yapacağız" dedi.

RODİC KİRALIK VERİLDİ
Gül kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'tan takım bulmalarını istediklerini ifade ederek, "Defans oyuncumuz Rodic'i ise Sırbistan'da bir takıma kiralık vereceğiz. Ayrıca İshak Doğan'ı affettik" ifadesini kullandı.
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