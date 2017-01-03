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Kaan Ayhan yönetimden iyi haber bekliyor

G.Saray’la anlaşan gurbetçi futbolcunun gözü gelecek iyi haberde

Kaan Ayhan yönetimden iyi haber bekliyor
Alman ekibi Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetiminin bonservis pazarlıkları sürüyor... Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen gurbetçi futbolcunun yönetimden müjdeli haberi beklediği öğrenildi. Kaan hem ön libero hem de stoper oynayabiliyor.
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