Kaan Ayhan yönetimden iyi haber bekliyor

Alman ekibi Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetiminin bonservis pazarlıkları sürüyor... Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen gurbetçi futbolcunun yönetimden müjdeli haberi beklediği öğrenildi. Kaan hem ön libero hem de stoper oynayabiliyor.