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Porto’ya dönüyor

Porto, fazla oynamadığı için ’yi geri istedi... Yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor

Josue Porto’ya dönüyor
Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu... Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde. Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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