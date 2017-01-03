Josue Porto’ya dönüyor

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu... Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde. Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.