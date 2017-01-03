İkinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor

Tarihinin en kötü ilk devre performansına imza atan Trabzonspor ikinci yarıya çok daha umutlu bakıyor... Camiaya önemli mesajlar veren teknik direktör Ersun Yanal, 2017 yılında bambaşka bir Trabzonspor izlettirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Transfer çalışmaları sürüyor. Başkanımız ve yöneticiler 24 saat hiçdurmadan çalışıyor. Yeni oyuncularımızın takıma katılmasıyla birlikte çok daha güçlü bir şekilde ikinci yarıya gireceğiz. Hedefimiz tüm eksiklerimizikapatmak. Bunun için büyük bir çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı. Sezon sonu için bir hedef belirlemediklerinin altını çizen ErsunYanal, "Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligi ise olabildiğince yukarıda bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.
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