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İkinci yarıda bambaşka bir

Yeni transferlerle birlikte çok daha güçlü bir şekilde ikinci yarıya gireceklerini söyleyen tecrübeli hoca , “Bambaşka bir izlettirmek istiyoruz” dedi...

İkinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor
Tarihinin en kötü ilk devre performansına imza atan Trabzonspor ikinci yarıya çok daha umutlu bakıyor... Camiaya önemli mesajlar veren teknik direktör Ersun Yanal, 2017 yılında bambaşka bir izlettirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Transfer çalışmaları sürüyor. Başkanımız ve yöneticiler 24 saat hiç durmadan çalışıyor. Yeni oyuncularımızın takıma katılmasıyla birlikte çok daha güçlü bir şekilde ikinci yarıya gireceğiz. Hedefimiz tüm eksiklerimizi kapatmak. Bunun için büyük bir çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı. Sezon sonu için bir hedef belirlemediklerinin altını çizen Ersun Yanal, "Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligi ise olabildiğince yukarıda bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.
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