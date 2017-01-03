Hem Ekici hem Patrick geliyor

Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Oleksander Karavayev'in ardından 2 önemli ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 10 numaralı mevki için 31 Aralık'ta kiralık olarak gittiği Flamengo'dan Shakhtar'a geri dönen Brezilyalı futbolcu Alan Patrick'i haziran ayına kadar kiralamaya çok yaklaşan Fenerbahçe, Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici'nin transferine de çok yaklaştı. Sezon sonunda Bordo-Mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı karşılığında Trabzonspor'a takas olarak verilmesi planlanan Aatıf'ın da bu öneriyi kabul ettiği ifade ediliyor.



BEŞİKTAŞ DA TAKAS TEKLİFİ YAPTI

Mehmet Ekici'nin transferinde takas olarak kullanılacak olan Aatıf ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bir görüşme yaptığı Fas asıllı oyuncuyu büyük ölçüde ikna ettiği gelen haberler arasında. Öte yandan dün Beşiktaş'tan da Mehmet Ekici hamlesi geldi... Trabzon'a daha önce Kerim Frei'yi öneren Siyah-Beyazlılar bu kez "Tolgay veya Olcay'ı alın" teklifini yaptı. Trabzon'un yanıtı merakla bekleniyor.



Yunus Emre SEL