G.Saray Osmanlı’dan Vrsajevic’e talip

Lınnes, Cavanda ve Sabri'nin kötü performansı sonrasında yeniden sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da yönetimin gündemine sürpriz bir isim girdi... Barcelona formasını giyen Aleix Vidal'le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar'ın Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic'e de talip olduğu ortaya çıktı. Yöneticilerin Ahmet Çalık için gittikleri Başkent'te Osmanlıspor ile de görüşme yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın bir miktar para ve oyuncu teklifinde bulunduğu belirlendi.