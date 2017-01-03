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G.Saray Osmanlı’dan Vrsajevic’e talip

Sağ bek arayan yönetim sürpriz bir şekilde Başkent ekibinin Boşnak oyuncusuna resmen talip oldu

G.Saray Osmanlı’dan Vrsajevic’e talip
Lınnes, Cavanda ve Sabri'nin kötü performansı sonrasında yeniden sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da yönetimin gündemine sürpriz bir isim girdi... Barcelona formasını giyen Aleix Vidal'le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar'ın Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic'e de talip olduğu ortaya çıktı. Yöneticilerin Ahmet Çalık için gittikleri Başkent'te Osmanlıspor ile de görüşme yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın bir miktar para ve oyuncu teklifinde bulunduğu belirlendi.
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