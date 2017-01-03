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Genç Kapustka birkez daha gündemde

Genç Kapustka birkez daha gündemde
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen fakat temmuz ayınca Leicester'a transfer olan Bartosz Kapustka yine listeye girdi. İngiliz kulübünde tutunamayan ve Premier Lig'de hiç forma giyemeyen genç kanat oyuncusunun kiralanması gündeme geldi.
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