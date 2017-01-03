Fernandao ilk 11’e göz kırpıyor

Fernadao'nun müthiş çıkışı RVP ve Moussa Sow'un formaları tehlikeye girdi. Son maçlarda bulduğu şansları çok iyi değerlendiren, hemen her maçta gol atan ve fazla kilolarının tümünü atan Fernandao ligin 2. yarısında formayı adalete göre dağıtan Advocaat'ın bankosu olabilir.