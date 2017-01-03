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Cimbom’la anlaştı savaş başladı

Bildiri yayınlayan PAOK’un en büyük taraftar grubu, “Rodrigues’i satmak suçtur” dedi... Fakat Yunan basınına göre yarın yapılacak son görüşmenin sonrasında imzalar atılacak...

Cimbom’la anlaştı savaş başladı
Cimbom ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-Kırmızılılar, PAOK formasını giyen Garry Rodrigues'le her konuda anlaşma sağladı. Fakat bu flaş gelişme Yunanistan'da bir anda ortalığı karıştırdı. PAOK'un en büyük taraftar grubu bir bildiri yayınlayarak, "Rodrigues'i satmak suçtur" dedi. Açıklamada, "PAOK eğer şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek isteyen bir yönetime sahipse Rodrigues'i satmaz. Mak'ı satarak büyük bir hata yapmışlardı zaten. Rodrigues'i satmak da aynı hatayı tekrarlamak olur. Fark yaratabilecek oyuncuları satarak kurtaramazsınız" ifadesini kullanıldı.

HOCASI KONUŞTU: AKLI TRANSFERDE!
Fakat tüm bu gelişmelere rağmen transfer bitmesi de an meselesi... Yunan basını, yarın tatilden dönecek olan PAOK Başkanı Zisis Vryzas ile Galatasaraylı yetkililerin bir araya gelerek son noktayı koyacağını yazdı. 26 yaşındaki Yeşin Burundili Rodrigues'in Sarı-Kırmızılılar'a maliyetinin 2.5 milyon Euro olması bekleniyor. PAOK Teknik Direktörü Ivic de kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu için "Yüzde yüz hazır ama aklı transferde" diye konuştu.
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