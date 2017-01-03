Cimbom’la anlaştı savaş başladı

Cimbom ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı-Kırmızılılar, PAOK formasını giyen Garry Rodrigues'le her konuda anlaşma sağladı. Fakat bu flaş gelişme Yunanistan'da bir anda ortalığı karıştırdı. PAOK'un en büyük taraftar grubu bir bildiri yayınlayarak, "Rodrigues'i satmak suçtur" dedi. Açıklamada, "PAOK eğerşampiyonluklar yaşamak, başarılarelde etmek isteyen bir yönetimesahipse Rodrigues'i satmaz.Mak'ı satarak büyük birhata yapmışlardı zaten. Rodrigues'isatmak da aynı hatayıtekrarlamak olur. Fark yaratabilecekoyuncuları satarak kurtaramazsınız" ifadesini kullanıldı.
HOCASI KONUŞTU: AKLI TRANSFERDE! Fakat tüm bu gelişmelere rağmen transfer bitmesi de an meselesi... Yunan basını, yarın tatilden dönecek olan PAOK BaşkanıZisis Vryzas ile Galatasaraylı yetkililerin bir araya gelerek son noktayı koyacağını yazdı. 26 yaşındaki Yeşin Burundili Rodrigues'in Sarı-Kırmızılılar'a maliyetinin 2.5 milyon Euro olması bekleniyor. PAOK Teknik Direktörü Ivic de kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu için "Yüzde yüz hazır ama aklıtransferde" diye konuştu.
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