Çağla ve İpek’ten turnuvaya veda

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen turnuvalarda milli sporculardan Çağla Büyükakçay, Shenzhen Açık'ın birinci, İpek Soylu ise ASB Classic'te elemelerin ikinci turunu geçemedi. Çağla Çin'deki şampiyonada Büyük Britanyalı rakibi Johanna Konta'ya 2-0 yenildi. İpek Soylu ise Yeni Zelanda'daki turnuvada Japon rakibi Nao Hibino'ya 2-1 yenildi. Böylece her iki tenisçimiz de gittikleri turnuvalardan elendi.