Yol Durumu
  1. 2016’nın birincisi A Spor
  2. Çağla ve İpek’ten turnuvaya veda

Beşiktaş&Banvit kritik virajda

Potada Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ve Banvit grupta 11. maçlarına çıkıyor

Beşiktaş&Banvit kritik virajda
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Bandırma Banvit gruplarında 11. maçlarına çıkacak. E Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş Polonya'da saat 20.30'da Zielona Gora'nın konuğu olacak. A Grubu'nda yer alan Bandırma Banvitspor ise saat 20.00'de Yunanistan takımı Aris'i ağırlayacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar