Beşiktaş&Banvit kritik virajda

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Bandırma Banvit gruplarında 11. maçlarına çıkacak. E Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş Polonya'da saat 20.30'da Zielona Gora'nın konuğu olacak. A Grubu'nda yer alan Bandırma Banvitspor ise saat 20.00'de Yunanistan takımı Aris'i ağırlayacak.