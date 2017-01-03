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Başka bir takımda asla forma giyemem!

Başka bir takımda asla forma giyemem!
Özellikle Türkiye Kupası'nda gösterdiği müthiş performansla taraftarları kendisine hayran bırakan genç Yusuf Yazıcı kendisini Trabzonspor'a ait hissettiğini söyledi. Başka bir takımın formasını asla giyemeyeceğini ifade eden Yusuf Yazıcı, "Burası benim yuvam. Hedefim adımı efsaneler arasına yazdırmak. Belki ileride Avrupa'ya gidebilirim. Ama bu ancak Trabzonspor'a para kazandırarak olur" açıklamasını yaptı.
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