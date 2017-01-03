Babel 12’den vurdu

Babel resmen Beşiktaş'ta... Siyah-Beyazlı yönetim Hollandalı oyuncu için anlaşma sağlandığını açıklarken Babel kelimenin tam anlamıyla turnayı gözünden vurdu. Deportivo'dan Beşiktaş'a gelen Babel,İspanyol kulübünde oynadığı 6 aylık süreç içinde toplam 100 binEuro aldı. Oysa Hollandalı futbolcu Kartal'da ikinci yarı 6 ay için toplam 1 milyon 200 bin Euro alacak. Babel bu rakamla birlikte fiyatını 12'ye katlamış oldu. BeşiktaşYönetimi Babel'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken 2,5 yıl için toplamda 5,4 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Bu sezonun 2. döneminde 1 milyon 200 bin Euro alacak olan Babel'e 2017-2018 ve 2018-2009 sezonlarında ise 2 milyon100 bin Euro ödenecek.
10 NUMARA POZİSYONUNDA DA OYNUYORUM Babel'e ayrıca oynadığı tüm maçlarda puan başına 4 bin Euro ödeneceği açıklandı. Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı formayı giydikten sonra BJK TV'ye çıktı. Babel çok özel bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Öne çıkan 2 özelliğim var. Birincisi hücum gücüm. İkincisi de şut kalitem. Ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Orta sahada da oynayabilirim. Oyunu tüm yönleriyle okuyabilen bir oyuncuyum. Bu da benim en büyük özelliğim" dedi.
KONTROLDEN GEÇEN BABELBOMBA GİBİ ÇIKTI Beşiktaş' ın yeni transferi Ryan Babel sabah sağlık kontrolünden geçti. Çeşitli tetkiklere tabi tutulan Hollandalı oyuncunun ilk bulgularında her hangi bir şeye rastlanmadı. Değişik testlerden geçen Babel ardından Siyah-Beyazlı formayı giydi. Hollandalı futbolcu akşam saatlerinde ise Beşiktaş'ın Antalya'da başlayan kampına giderek ilk antrenmana çıktı.
JET HIZIYLA İDMANA Babel imza sonrasında apar topar Antalya'ya geldi. Burada takımın yaptığı ilk idmana çıkan Babel, kaliteli bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu, "Burada benim için çok büyük imkanlar olacak buna inanıyorum" dedi. Çalışmaya Veli Kavlak da katıldı.
kalan karakter 1000
Taraftar istiyormuş önce algı oluşturuluyor alıyorlar işlem bittimi kulübün hakkını kimseye yedirmeyiz diyorlar kendi işleri olsa on tane hastaneden araştırma yaparlar Abubakar Aras ve bir çok sakat lara bu paraları vermezler yazıktır taraftar olarak transfer istemiyorum alınanları oynatın ricam budur 5 e alınanlara 1 vermezler bu anlayiştan uzak durun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.