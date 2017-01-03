Yol Durumu
  1. Kaan Ayhan yönetimden iyi haber bekliyor
  2. G.Saray Osmanlı’dan Vrsajevic’e talip

3 milyon Euro+Berk’e bu iş tamam

Galatasaray’ın bugün G.Birliği ile yapacağı görüşmede ’ın transferi için anlaşma sağlaması bekleniyor

3 milyon Euro+Berk’e bu iş tamam
Stoper transferi için büyük uğraş veren Galatasaray'da gözler Ahmet Çalık'a çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar'ın bugün birkez daha görüşeceği Gençlerbirliği ile anlaşması bekleniyor.

MUTLU SONA ULAŞILACAK
Son yapılan zirvede Galatasaray 2.5 milyon Euro önermiş, Gençlerbirliği 4 milyon Euro'da diretmişti. Sarı- Kırmızılı yönetimin bugün yapılacak görüşmede 3 milyon Euro ve Berk İsmail Ünsal teklifinde bulunacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Gençlerbirliği bu teklifi kabul edecek ve transfer noktalanacak. Galatasaray'ın bir genç futbolcusunu da sezon sonuna kadar Başkent kulübüne göndermesi gündemde.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar