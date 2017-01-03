3 milyon Euro+Berk’e bu iş tamam

Stoper transferi için büyük uğraş veren Galatasaray'da gözler Ahmet Çalık'a çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar'ın bugün birkez daha görüşeceği Gençlerbirliği ile anlaşması bekleniyor.



MUTLU SONA ULAŞILACAK

Son yapılan zirvede Galatasaray 2.5 milyon Euro önermiş, Gençlerbirliği 4 milyon Euro'da diretmişti. Sarı- Kırmızılı yönetimin bugün yapılacak görüşmede 3 milyon Euro ve Berk İsmail Ünsal teklifinde bulunacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Gençlerbirliği bu teklifi kabul edecek ve transfer noktalanacak. Galatasaray'ın bir genç futbolcusunu da sezon sonuna kadar Başkent kulübüne göndermesi gündemde.