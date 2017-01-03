3 milyon Euro+Berk’e bu iş tamam

Stoper transferi için büyük uğraş veren Galatasaray'da gözler Ahmet Çalık'a çevrilmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar'ın bugün birkez daha görüşeceği Gençlerbirliği ile anlaşması bekleniyor.
MUTLU SONA ULAŞILACAK
Son yapılan zirvede Galatasaray 2.5milyon Euro önermiş, Gençlerbirliği4 milyon Euro'da diretmişti. Sarı-Kırmızılı yönetimin bugün yapılacakgörüşmede 3 milyon Euro veBerk İsmail Ünsal teklifinde bulunacağıöğrenildi. Alınan bilgileregöre Gençlerbirliği bu teklifi kabuledecek ve transfer noktalanacak.Galatasaray'ın bir genç futbolcusunuda sezon sonuna kadar Başkentkulübüne göndermesi gündemde.
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