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2016’nın birincisi

Türkiye’nin sporda bir numaralı tercihi olan geçen yıla göre izlenme oranını yüzde 60’a yakın bir ortalamaya yükseltti

2016’nın birincisi A Spor
A SPOR rakipsizliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin sporda bir numaralı tercihi olan A Spor tüm kişiler, tüm gün, erkek ve kadın izleyici kategorilerinde en çok izlenen spor kanalı oldu. Geçen yıla göre izlenme oranını yüzde 60'a yakın bir ortalama ile yükselten A Spor 2016'yı tartışmasız bir şekilde zirvede bitirmeyi başardı. A Spor televizyon izleyicisinin en sıcak gelişmeleri, en çabuk ve en doğru şekilde öğrendiği sporun haber kanalı olduğunu bir kez daha gösterirken futbol ve basketbol yayınlarıyla dseverlerin gözdesi oldu. A Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra, Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ve dünyanın dört bir yanındaki boks maçlarını canlı olarak yayınladı. Duayen yorumcuların bir araya geldiği programlarda yapılan ayrıntılı analizler de futbolseveri doyurdu.
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