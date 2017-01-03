2016’nın birincisi A Spor

A SPOR rakipsizliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin sporda bir numaralı tercihi olan A Spor tüm kişiler, tüm gün, erkek ve kadın izleyici kategorilerinde en çok izlenen spor kanalı oldu. Geçen yıla göre izlenme oranını yüzde 60'a yakın bir ortalama ile yükselten A Spor2016'yı tartışmasız bir şekilde zirvede bitirmeyi başardı. A Spor televizyon izleyicisinin en sıcak gelişmeleri, en çabuk ve en doğru şekilde öğrendiği sporun haber kanalı olduğunu bir kez daha gösterirken futbol ve basketbol yayınlarıyla da sporseverlerin gözdesi oldu. A Spor, Ziraat TürkiyeKupası maçlarının yanı sıra, BasketbolŞampiyonlar Ligi maçları ve dünyanın dört bir yanındaki boks maçlarını canlı olarakyayınladı. Duayen yorumcuların bir araya geldiği programlarda yapılan ayrıntılı analizler de futbolseveri doyurdu.
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