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1 haftada bileti kesilen 4. isim oldu

1 haftada bileti kesilen 4. isim oldu
Galatasaray'daki büyük kıyımın son kurbanı Yasin Öztekin oldu... Sarı-Kırmızılı yönetim 1 hafta içinde Kolbien Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou'nun ardından Yasin'i de gözden çıkardı. Büyük operasyona yeni futbolcuların katılması bekleniyor.
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