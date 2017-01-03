1 haftada bileti kesilen 4. isim oldu

Galatasaray'daki büyük kıyımın son kurbanı Yasin Öztekin oldu... Sarı-Kırmızılı yönetim 1 hafta içinde Kolbien Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou'nun ardından Yasin'i de gözden çıkardı. Büyük operasyona yeni futbolcuların katılması bekleniyor.