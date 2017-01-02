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Yeniden Avrupa’da olmak istiyoruz

, “Yeniden Avrupa’da olmayı çok istiyoruz”dedi

Yeniden Avrupa’da olmak istiyoruz
Konyaspor Teknik Direktörü ön elemeden de olsa yeniden Avrupa kupalarına katılmayı çok istediklerini ifade etti.

10 MAÇ KENDİ EVİMİZDE
Kocaman, "2. yarıda 18 maçın 10'unu iç sahada oynayacağız. Avrupa'da maçımızın olmamasını da avantaj olarak değerlendiriyorum" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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