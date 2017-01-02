Yeniden Avrupa’da olmak istiyoruz

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Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ön elemeden de olsa yeniden Avrupa kupalarına katılmayı çok istediklerini ifade etti.
10 MAÇ KENDİ EVİMİZDE
Kocaman, "2. yarıda 18 maçın 10'unu iç sahada oynayacağız. Avrupa'da maçımızın olmamasını da avantaj olarak değerlendiriyorum" dedi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
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