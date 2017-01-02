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’tan videoya tepki!

Tolunay Kafkas’tan videoya tepki!
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, video hakem uygulamasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Kafkas, "Hakemlerin de hata yapabileceğine inanıyorum. Hakemlerimize güvenilecek bir ortam yaratmalıyız" diye konuştu.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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