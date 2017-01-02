Tolunay Kafkas’tan videoya tepki!

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, video hakem uygulamasına kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Kafkas, "Hakemlerin de hata yapabileceğine inanıyorum. Hakemlerimize güvenilecek bir ortam yaratmalıyız" diye konuştu.