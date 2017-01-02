Stopere Aguilar sol beke Sobol

Beşiktaş savunma transferi için düğmeye bastı... Stoper ve sol bek arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim 2 oyuncu üzerinde yoğunlaştı. Stoper arayışında Shakhtar Donetsk'te oynayan Ukraynalı savunmacı Rakitsky'den yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Beşiktaş Kolombiyalı Felipe Aguilar'ı listenin en başına aldı. Kolombiya'nın Atletico Nacional takımında top koşturan 23 yaşındaki stopere sıcak bakan yönetimin Aguilar'a imza attırmanın hesaplarını yaptığı aktarıldı. Güneş'in gözüne giremediği için gönderilen Franco gibi Kolombiyalı olan Aguilar'ın, Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği bildirildi.



SOBOL F.BAHÇE'YE KARŞI FORMA GİYDİ

Beşiktaş sol bek transferinde ise Ukraynalı sol bek Eduard Sobol'u Shakhtar Donetsk'ten kiralamak için dev bir adım attı. 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralayacak olan Siyah-Beyazlılar'ın en kısa sürede açıklama yapması bekleniyor. Shakhtar Donetsk'in sezon başında Zorya Luhansk'a kiraladığı Ukraynalı futbolcu Fenerbahçe'ye karşı oynanan 2 maçta forma giymişti. Sobol bu sezon Zorya'da 18 karşılaşmada forma giydi.

