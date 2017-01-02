Spor dünyası teröre karşı tek yürek

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 masun cana malolan terör saldırısı spor dünyasında infial ve nefrete neden oldu. TFF, Süper Lig ve diğer Türk kulüpleri dışında hocalar, futbolcular yabancı kulüpler terör saldırısına karşı tek yürek oldular. Mesajlarla terör lanetlenirken, Türkiye' nin teröre boyun eğmeyeceğinin vurgusu yapıldı. İspanyol basket takımı Baskonia'nın "Dualaramız Türkiye ile başlıklı" mesaj yayınladı. İşte mesajlar: F.BAHÇE: Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. G.SARAY: Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza yapılan alçakça ve insanlıktan nasibini almamış hain terör saldırısını kınıyoruz.



HAİNLİKTE SINIR TANIMAYAN TERÖR...

BEŞİKTAŞ: Hainlikte sınır tanımayan terör bu sefer sivil vatandaşlarımızı kalleş yöntemiyle hedef aldı. Devletimiz ile birlikte terörü yeneceğiz. TRABZONSPOR: Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Faillerine en ağır cevap verilecektir. BAŞAKŞEHİR: Eğlenerek yaşamak isteyen masum vatandaşlarımıza yönelik hainlikte sınır tanımayan saldırıyı kınıyoruz.



DİK DURUŞUMUZ HEP DEVAM EDECEK

Futbol Federasyonu, Türk Milleti'nin teröre karşı dik duruşunun süreceğini ve terörün Türkiye'yi yenemeyeceğini vurguladı. Saldırı için kalleşçe ifadesini kullandı.









Spor dünyası teröre karşı bir kez daha net bir mesaj verdi. Başta Futbol Federasyonu olmak üzere tüm kulüplerimiz tek yürek ve tek ağızla terör belasını lanetledi.







F.Bahçe Kulübü de rismi internet sitesinden terörü lanetleyen mesaj yayınladı.









Mesajlarda Türkiye'nin teröre karşı boyun eğmeyeceği ısrarla vurgulandı. Teröristlerin insanlıktan nasiplerini almadıkları ifade edildi.















