Sakat yok rekabet var!

Fenerbahçe'de 6 Ocak'ta başlayacak olan 2.yarı hazırlıkları öncesinde sakatoyuncu bulunmuyor. Karayev'inardından yapılacak 1 veya2 transfe- rinardındanorta saha, forvet ve kanat hattındamüthiş bir rekabet olacak.
FENER KAZANACAK!
Bu bölgelerde M.Topal, Josef, Lens ve Sow banko olmaya yakın dururken Alper Potuk,Ozan ve Salih, Volkan Şen,Aatıf, Karayev gibi oyuncular müthiş bir forma rekabetinin içinde olacaklar. Ancak Advocaat'ın formsuz futbolcunun gözünün yaşına bakmadan kulübeye alması da banko gibi duran futbolcular için önemli bir tehdit oluşturuyor.
OZAN AÇIKKAPATIYOR İlk yarıda ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Ozan Tufan, 2. yarıya daha hazır girmek için ekstra çalışmalar yapıyor. Ozan ilk 11'deki formasını almak istiyor.
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