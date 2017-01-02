RVP: Takımdaki yeni yapı bana yaradı!

Fenarbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Fenerbahçe Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.
ÇOK KOLAY ADAPTE OLDUM
Dick Advocaat'ın takıma gelişinin kendisi için faydalı olduğunu belirten RVP, "Şu anda takım içerisinde disiplin yüksek. İdmanlarda bu görülebiliyor ve farklı bir yapı oluşturuldu. Aslında bu benim alışık olduğum bir yapı. Hollanda tarzı bir yapı olarak bunu değerlendiriyorum. Yeni hocamızın geldiği günden bu yana çok iyi bir dönem yakaladım. Belki bazı oyunculardan daha hızlı bu yapıya adapte oldum çünkü benim daha önceden bildiğim antrenman tarzı, bildiğim bir yapı oluşturuldu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.