Yol Durumu
  1. Emenike için geri sayım
  2. Sakat yok rekabet var!

Orta sahada çok daha iyiyim

, “Kanattan ortaya geçince performansımı katladım” dedi

Orta sahada çok daha iyiyim
Son haftalarda Fenerbahçe'nin bankolarından birisi olan Alper Potuk, "Geçen sezon daha çok kanatta oynuyordum. Hocam beni orta sahaya aldı. Bu benim için dönem noktası oldu. Yeteneklerimi ve enerjimi daha iyi sergiliyorum" diye konuştu.

İKİ YÖNLÜ OYUNCUYUM
Alper Potuk, "Hem savunma hem de hücum görevlerini yapabilen 2 yönlü bir oyuncuyum. Bunu da en iyi orta sahada gösteriyorum" ifadesini de kullandı.

DİCK ADVOCAAT BENİ HEMEN ANLADI!
, "Advocaat'a gerçek yerimin orta saha olduğunu söyledi. Bana güvendi ve orada oynattı. Sonrasında o da gerçeği benimsedi" dedi.
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar