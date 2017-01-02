Orta sahada çok daha iyiyim

Son haftalarda Fenerbahçe'ninbankolarından birisi olanAlper Potuk, "Geçen sezondaha çok kanatta oynuyordum.Hocam beni orta sahayaaldı. Bu benim için dönemnoktası oldu. Yeteneklerimive enerjimi daha iyi sergiliyorum"diye konuştu.
İKİ YÖNLÜ OYUNCUYUM Alper Potuk, "Hem savunmahem de hücum görevlerini yapabilen2 yönlü bir oyuncuyum.Bunu da en iyi orta sahada gösteriyorum"ifadesini de kullandı.
DİCK ADVOCAAT BENİ HEMEN ANLADI! Alper Potuk, "Advocaat'a gerçek yerimin orta saha olduğunu söyledi. Bana güvendi ve orada oynattı. Sonrasında o da gerçeği benimsedi" dedi.
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