Ölümden döndüler!

İstanbul'da Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren 3 kadın basketbolcunun ölümün kıyısından döndüğü ortaya çıktı. Fenerbahçe'den Jantel Lavender, YakınDoğu Üniversitesi'nden EssenceCarson ve Bellona AGÜ'den ChelseaGray'ın saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler. 3 oyuncu saldırıyı öğrenince çok korktuklarını söylerken bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini belirttiler. 3 oyuncu da çok büyük bir korku yaşadıklarının altını çizdiler.
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