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Ölümden döndüler!

Reina’daki patlama sırasında kadın basketbolculardan Jantel Lavender, ve Chelsea Gray’ın Reina’nın yanındaki gece kulübünde olduğu ortaya çıktı.

Ölümden döndüler!
İstanbul'da Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren 3 kadın basketbolcunun ölümün kıyısından döndüğü ortaya çıktı. Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray'ın saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler. 3 oyuncu saldırıyı öğrenince çok korktuklarını söylerken bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini belirttiler. 3 oyuncu da çok büyük bir korku yaşadıklarının altını çizdiler.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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