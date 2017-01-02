Ölümden döndüler!

İstanbul'da Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren 3 kadın basketbolcunun ölümün kıyısından döndüğü ortaya çıktı. Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray'ın saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler. 3 oyuncu saldırıyı öğrenince çok korktuklarını söylerken bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini belirttiler. 3 oyuncu da çok büyük bir korku yaşadıklarının altını çizdiler.