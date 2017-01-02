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Ndiaye için resmi teklif!

yönetimi, Ersun Yanal’ın gözdelerinden olan Ndiaye için Osmanlıspor’un kapısını çaldı...

Ndiaye için resmi teklif!
, Osmanlısporlu Badou Ndiaye'nin transferi için resmi teklife bulundu. Ankara kulübüyle takas dahil her pazarlığı yapan Bordo-Mavililer, bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacak... Bu sezon 29 maça çıkan Ndiaye, 6 gol atarken, 3'te asist yaptı. Ersun Yanal'ın yönetime, "Ndiaye'yi alırsak hücum organizasyonlarında elimiz gerçekten çok güçlenir" dediği öğrenildi.

Yunus Emre SEL
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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