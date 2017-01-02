Menajeri önerdi ama yönetim reddetti

Transfer için 4 koldan saldıran Galatasaray yönetimine menajerler tarafından da öneriler yapılıyor... Son gelen bilgiye göre Nuri Şahin de Sarı-Kırmızılı kulübe teklif edildi.



ŞOK YANIT

Hamit Altıntop'un da menajerliğini yapan Reza Fazeli'nin geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin'i önerdiği fakat Galatasaray yönetiminin olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Bu karara gerekçe olarak ise milli futbolcunun son yıllarda artık kronikleşen sakatlık probleminin gösterildiği belirtildi.



TRABZON İSTİYOR

Borussia Dortmund'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Nuri Şahin'in ismi bir süredir Trabzonspor'la da anılıyordu.