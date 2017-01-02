Menajeri önerdi ama yönetim reddetti

Transfer için 4 koldan saldıran Galatasaray yönetimine menajerler tarafından da öneriler yapılıyor... Son gelen bilgiye göre NuriŞahin de Sarı-Kırmızılıkulübe teklif edildi.
ŞOK YANIT Hamit Altıntop'un da menajerliğini yapan Reza Fazeli'nin geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin'i önerdiği fakat Galatasaray yönetiminin olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Bu karara gerekçe olarak ise milli futbolcunun son yıllarda artık kronikleşensakatlık probleminin gösterildiği belirtildi.
TRABZON İSTİYOR Borussia Dortmund'la 2018yılına kadar sözleşmesi bulunan28 yaşındaki Nuri Şahin'inismi bir süredir Trabzonspor'lada anılıyordu.
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