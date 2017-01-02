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korkuttu

F.Bahçeli M.Topal’ın sırasında Reina’da olduğu söylentisi camiayı korkuttu. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp yıldız oyuncunun yurt dışında bulunduğunu açıkladı.

Mehmet Topal korkuttu
Fenerbahçe Kulübü'nden Ortaköy'de Reina'ya yapılan sırasında Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine bir açıklama yapıldı. Sarı-Lacivertli kulüp yapılan hain saldırıyı kınarken Mehmet Topal'ın saldırıya uğrayan mekanda değil tatil için yurt dışında bulunduğunu duyurdu. Patlama olduktan sonra Fenerbahçeli oyuncunun yılbaşı gecesi Reina'ya gittiği haberleri Sarı-Lacivertli taraftarları tedirgin etmişti. Fenerbahçeli taraftarlar olay duyulur duyulmaz 'ın durumu hakkında kulübe telefon yağdırdı. Ancak yıldız oyuncunun yurt dışında olduğunun açıklanması yüreklere su serpti.

GİTMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİM
G.Saraylı basketbolcu Austin Daye yılbaşı gecesi kendisinin de Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'da olacağını ancak son anda vazgeçtiğini belirtti. Daye, Twitter hesabından, "Beni Allah korudu. Çok büyük bir tehlikeyle karşılaşabilirdim. Gitmediğim için çok mutluyum" açıklaması yaptı.

AKLIMA BİLE GELMEDİ
Son olarak Beylerbeyispor'da oynayan Sefa Boydaş hain saldırı sırasında Reina'daydı. Sefa, "Böyle bir olayın burada olacağı aklıma bile gelmedi. Kız arkadaşım bayıldı. Sırtıma alıp koştum. Ortalık bir anda kan gölüne dönmüştü" ifadesini kullandı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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