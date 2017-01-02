Mehmet Topal korkuttu

Fenerbahçe Kulübü'ndenOrtaköy'de Reina'ya yapılan saldırısırasında Mehmet Topal'ın aynımekanda olduğu haberleri üzerinebir açıklama yapıldı. Sarı-Lacivertlikulüp yapılan hain saldırıyı kınarkenMehmet Topal'ın saldırıyauğrayan mekanda değil tatil için yurtdışında bulunduğunu duyurdu. Patlamaolduktan sonra Fenerbahçelioyuncunun yılbaşı gecesi Reina'yagittiği haberleri Sarı-Lacivertli taraftarlarıtedirgin etmişti. Fenerbahçelitaraftarlar olay duyulur duyulmazMehmet Topal'ın durumu hakkındakulübe telefon yağdırdı. Ancak yıldızoyuncunun yurt dışında olduğununaçıklanması yüreklere su serpti.
GİTMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİM G.Saraylı basketbolcu AustinDaye yılbaşı gecesi kendisininde Ortaköy'de bulunan gece kulübüReina'da olacağını ancak son andavazgeçtiğini belirtti. Daye, Twitterhesabından, "Beni Allah korudu.Çok büyük bir tehlikeyle karşılaşabilirdim.Gitmediğim için çokmutluyum" açıklaması yaptı.
AKLIMA BİLE GELMEDİ
Son olarak Beylerbeyispor'da oynayan Sefa Boydaş hain saldırı sırasında Reina'daydı. Sefa, "Böyle bir olayın burada olacağı aklıma bile gelmedi. Kız arkadaşım bayıldı. Sırtıma alıp koştum. Ortalık bir anda kan gölüne dönmüştü" ifadesini kullandı.
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