Mehmet Ekici’de belirsizlik sürüyor

Yönetime takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde belirten Mehmet Ekici'nin henuz bir kuluple anlaşamaması nedeniyle geri adım atabileceği iddia edildi. Ancak Bordo-Mavili yonetimin bu durumda alacağı tavır henuz netlik kazanmadı. Trabzonspor'un Mehmet Ekici'yi isteyen 3 buyuklerle takas pazarlıkları da devam ediyor.