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’de belirsizlik sürüyor

Trabzonspor’a “Ayrılmak istiyorum” dedi ama henüz hiçbir kulüple el sıkışamadı...

Mehmet Ekici’de belirsizlik sürüyor
Yönetime takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde belirten Mehmet Ekici'nin henuz bir kuluple anlaşamaması nedeniyle geri adım atabileceği iddia edildi. Ancak Bordo-Mavili yonetimin bu durumda alacağı tavır henuz netlik kazanmadı. Trabzonspor'un Mehmet Ekici'yi isteyen 3 buyuklerle takas pazarlıkları da devam ediyor.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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