Huzurlarınızda yeni Kartal Ryan Babel

Beşiktaş, ikinci yarı öncesi ilk transferini bugün resmen açıklayacak. Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel için bugün KAP bildirimi yapacak siyah-beyazlılar, tecrübeli yıldızla 2.5 yıllıksözleşme yapacak.
BU SEZON 750 BİN EURO
Babel, sezonun ikinci yarısı için 500bin Euro alacak. Bonservis bedeli ödenmeyen Babel'e 250 bin Euro imza parası verilecek. Hollandalı yıldızın maliyeti böylece 750 bin Euro olacak. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi, gelecek sezon 1.4 milyon Euro alacak.
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