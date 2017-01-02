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G.Saray’ın son hedefi Garry Rodrıgues

Kanat-forvet oyuncusu arayan Galatasaray yönetimi PAOK’da forma giyen Yeşil Burundili futbolcuyu istiyor Yunan kulübü ile pazarlıklar sürüyor

G.Saray’ın son hedefi Garry Rodrıgues
Yeni yıl tatilinin ardından transfer çalışmalarına hız verecek olan Galatasaray'da gündem ısınıyor... Kanat ve forvette oynayacak bir isim arayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Yunan Ligi takımlarından PAOK'ta forma giyen Garry Rodrigues'le ilgileniyor.

BÜYÜK ORANDA TAMAM
Yönetimin 26 yaşındaki Yeşil Burundi'li futbolcuyla büyük oranda anlaştığı, PAOK'a da bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi, son dakikada bir pürüz çıkmaması durumunda bu transferin biteceği kesin gözüyle bakıyor.

6 GOL, 8 ASİST
Bu sezon PAOK'la 22 resmi maça çıkan Garry Rodrigues 6 gol ve 8 asistlik performansıyla göz doldurdu. Genç oyuncunun PAOK'la 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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