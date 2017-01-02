G.Saray’ın son hedefi Garry Rodrıgues

Yeni yıl tatilinin ardından transfer çalışmalarına hız verecek olan Galatasaray'da gündem ısınıyor... Kanat ve forvette oynayacak bir isim arayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Yunan Ligi takımlarından PAOK'ta forma giyen Garry Rodrigues'le ilgileniyor.



BÜYÜK ORANDA TAMAM

Yönetimin 26 yaşındaki Yeşil Burundi'li futbolcuyla büyük oranda anlaştığı, PAOK'a da bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi, son dakikada bir pürüz çıkmaması durumunda bu transferin biteceği kesin gözüyle bakıyor.



6 GOL, 8 ASİST

Bu sezon PAOK'la 22 resmi maça çıkan Garry Rodrigues 6 gol ve 8 asistlik performansıyla göz doldurdu. Genç oyuncunun PAOK'la 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.