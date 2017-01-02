Eto’o’nun transferinde son viraja girildi

Beşiktaş' ta Eto'o'nun transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan Torres için İspanyol kulübü A.Madrid ile görüşmelerini sürdürürken diğer taraftan Eto'o için önemli bir hamle yapacak. Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu futbolcu için Antalyaspor ile son kez masaya oturacak. Bu görüşmede Beşiktaş'ın Kerim Frei ve Necip'i anlaşma maddelerinin dışında tutacağı ve 2 oyuncuyu takasa dahil etmeyeceği belirlendi.
ÖMER&ESLEM TEKLİFİ
Beşiktaş'ın Eto'o için 6 aylık kiralama bedeli karşılığında 1 milyon Euro ile birlikte Ömer Şişmanoğlu ve Eslem'in kiralık olarak verilmesini önereceği öğrenildi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Ömer Şişmanoğlu ve Eslem'i özellikle istediği ve yönetime bu isteğini belirttiği gelen bilgiler arasında.
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