Emenike için geri sayım

Skuletıc ve Henty ile yollarını ayırmaya karar veren Lokomotiv Moskova'nın 2 hedefinden bir tanesinin Emmanuel Emenike diğerinin de Kayserispor'da forma giyen Wellington olduğu bildirildi. Emenike'nin satışı gerçekleşirse transfer için önemli kaynak ayrılmış olacak.