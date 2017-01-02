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Emenike için geri sayım

Emenike için geri sayım
Skuletıc ve Henty ile yollarını ayırmaya karar veren Lokomotiv Moskova'nın 2 hedefinden bir tanesinin Emmanuel Emenike diğerinin de Kayserispor'da forma giyen Wellington olduğu bildirildi. Emenike'nin satışı gerçekleşirse transfer için önemli kaynak ayrılmış olacak.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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