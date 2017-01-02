Cimbom'da Vidal heyecanı

Cimbom'da transfer gündeminin ilk sırasında Barcelona'lı Aleix Vidal bulunuyor... Katalan kulübünden devre arasında ayrılması beklenen İspanyol sağ beki kiralamak isteyen Galatasaray'da çok büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı.
HEYECAN ZİRVE YAPTI!
Yıldız futbolcu, takım arka- daşı Arda Turan'ın bir sos- yal medya üzerinden yıl- başı gecesi yayınladığı videonun altına "Galatasaray...Galatasaray!!!" şeklinde bir yorum yaptı. Bu gelişme Sarı-Kırmızılılar'da büyük heyecan yaratırken, "Transfer artık an meselesi" yorumlarını da beraberinde getirdi.
TRANSFER HALA ZOR AMA...
Fakat kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Aleix Vidal transferinde henüz çok net bir gelişme yok... Barcelona'nın İspanyol yıldızı kiralama önerisine sıcak baktığı belirtiliyor. Vidal'in ise Barcelona'dan ayrılsa bile ilk hedefinin İspanya'da kalmak olduğu öğrenildi.
İSPANYA ÇIKARMASI OLACAK Galatasaray yönetimi ise transferin önündeki engellere rağmen her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı... Sarı-Kırmızılılar'ın cumartesi veya pazar günü İspanya'ya giderek resmi adımları atması bekleniyor. Yönetim hem Barcelonakulübü hem de Aleix Vidal'i ikna etmek için varını yoğunu ortaya koyacak.
ARDA TURAN DAARACI MI OLDU? Galatasaray yönetiminin transferi için büyük uğraş verdiği Aleix Vidal konusunda Arda Turan'ın da devreye girdiği belirtiliyor... Milli futbolcunun takım arkadaşı Vidal'e sürekli İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgiler vererek transferi için iknaya çalıştığı ifade ediliyor.
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