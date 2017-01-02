Bursaspor’da rota Perulu Corzo

Öncelik olarak sağ bek mevkine isim arayışlarına başlayan Bursaspor'a, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi.



31 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Peru'nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.