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Bursaspor’da rota Perulu Corzo

Timsah, Perulu sağ bek için görüşmelerine hız verdi

Bursaspor’da rota Perulu Corzo
Öncelik olarak sağ bek mevkine isim arayışlarına başlayan Bursaspor'a, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi.

31 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ
Peru'nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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