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Başkent’te Çalık zirvesi

Başkent’te Çalık zirvesi
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ahmet Çalık için sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav Ankara'da bir araya geldi. Çalık için ilk görüşmede Gençlerbirliği Cavcav, 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebini yineledi. Dursun Özbek ise daha önce 1 milyon Euro olan teklifi 2 katına çıkardı. Özbek ile Cavcav'ın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Ahmet Çalık, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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