Başkent’te Çalık zirvesi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ahmet Çalık için sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav Ankara'da bir araya geldi. Çalık için ilk görüşmede Gençlerbirliği Cavcav, 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebini yineledi. Dursun Özbek ise daha önce 1 milyon Euro olan teklifi 2 katına çıkardı. Özbek ile Cavcav'ın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Ahmet Çalık, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.