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Atiba: İstikrar bizi yeniden şampiyon yapar

Beşiktaş’ın atom karıncası Atiba, ülkesinde çok özel açıklamalarda bulundu

Atiba: İstikrar bizi yeniden şampiyon yapar
Kartal'ın orta sahadaki yıldızı Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da önemli açıklamalar yaptı. Atiba, "Biraz sallantıdayız ve istikrarlı devam etmeliyiz, çünkü sezon boyunca çok fazla düşüş yaşayamazsın. Eğer istikrarlı devam edebilirsek, şampiyonluğu tekrar kazanabiliriz" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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