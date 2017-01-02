Atiba: İstikrar bizi yeniden şampiyon yapar

Kartal'ın orta sahadaki yıldızı Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da önemli açıklamalar yaptı. Atiba, "Biraz sallantıdayız ve istikrarlı devam etmeliyiz, çünkü sezon boyunca çok fazla düşüş yaşayamazsın. Eğer istikrarlı devam edebilirsek, şampiyonluğu tekrar kazanabiliriz" dedi.