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Advocaat ısrarla ‘alın’ dedi yönetim de bitirdi

Avrupa Ligi’nde Fener’e karşı 2 maçta forma giyen Karayev’i Advocaat ısrarla takımında istedi. Fener yönetimi de hocasının isteğine saygı duydu ve transferi bitirdi

Advocaat ısrarla ‘alın’ dedi yönetim de bitirdi
Fenerbahçe ilk transferi Alexander Karayev'i kiralayarak yaparken, bu transferin perde arkası gün ışığına çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da forma giyen ve bu maçlarda teknik direktör Advocaat'ın beğenisini kazanan Alexander Karayev için Hollandalı teknik adam, Fener yönetimine "Birkaç mevkide oynayabiliyor. Ligin 2. yarısında sakatlıklar cezalar olacak. Alırsak takıma faydası olur" dedi ve bunda da ısrarcı oldu.

OPSİYONU 1.6 MİLYON EURO
Advocaat'ın ısrarı karşısında harekete geçen Fener yönetimi futbolcunun maliyetinin de düşük oluşu sayesinde 80 bin Euro karşılığında transferi gerçekleştirdi. Satın alma opsiyonu ise 1.6 milyon Euro.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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