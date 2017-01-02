Advocaat ısrarla ‘alın’ dedi yönetim de bitirdi

Fenerbahçe ilk transferi Alexander Karayev'i kiralayarak yaparken, bu transferin perde arkası gün ışığına çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da forma giyen ve bu maçlarda teknik direktör Advocaat'ın beğenisini kazanan Alexander Karayev için Hollandalı teknik adam, Fener yönetimine "Birkaç mevkide oynayabiliyor. Ligin 2. yarısında sakatlıklar cezalar olacak. Alırsak takıma faydası olur" dedi ve bunda da ısrarcı oldu.



OPSİYONU 1.6 MİLYON EURO

Advocaat'ın ısrarı karşısında harekete geçen Fener yönetimi futbolcunun maliyetinin de düşük oluşu sayesinde 80 bin Euro karşılığında transferi gerçekleştirdi. Satın alma opsiyonu ise 1.6 milyon Euro.