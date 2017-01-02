Advocaat ısrarla ‘alın’ dedi yönetim de bitirdi

Fenerbahçe ilk transferi AlexanderKarayev'i kiralayarak yaparken, bu transferinperde arkası gün ışığına çıktı. UEFA AvrupaLigi'nde Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta daforma giyen ve bu maçlarda teknik direktör Advocaat'ınbeğenisini kazanan Alexander Karayeviçin Hollandalı teknik adam, Feneryönetimine "Birkaç mevkide oynayabiliyor.Ligin 2. yarısında sakatlıklar cezalar olacak.Alırsak takıma faydası olur" dedive bunda da ısrarcı oldu.
OPSİYONU 1.6 MİLYON EURO Advocaat'ın ısrarı karşısında harekete geçen Fener yönetimi futbolcunun maliyetinin de düşük oluşu sayesinde 80 bin Euro karşılığında transferi gerçekleştirdi. Satın alma opsiyonu ise 1.6 milyon Euro.
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