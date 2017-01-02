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Aboubakar 2. yarı daha iyi olacak

Yönetici Metin Albayrak, “Aboubakar 2. devre daha iyi olacak” diye konuştu

Aboubakar 2. yarı daha iyi olacak
Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak Aboubakar'ın ligin 2. yarısında çok daha iyi bir performans göstereceğine inandığını söyledi. Siyah-Beyazlı yönetici, "Ona güvenimiz tam" dedi.

KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR
Albayrak, Aboubakar'ın takıma biraz geç uyum sağladığını vurgulayarak, "2. yarı her şey farklı olacak. Beklentilerimize cevap vereceğine inanıyorum. Aboubakar kendisini geliştiren bir yıldız" dedi.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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