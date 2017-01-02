Aboubakar 2. yarı daha iyi olacak

Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak Aboubakar'ın ligin 2. yarısında çok daha iyi bir performans göstereceğine inandığını söyledi. Siyah-Beyazlı yönetici, "Ona güvenimiz tam" dedi.



KENDİSİNİ GELİŞTİRİYOR

Albayrak, Aboubakar'ın takıma biraz geç uyum sağladığını vurgulayarak, "2. yarı her şey farklı olacak. Beklentilerimize cevap vereceğine inanıyorum. Aboubakar kendisini geliştiren bir yıldız" dedi.



