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Yeni yıla yeni santrfor Hugo Rodallega

Bordo-Mavililer, sezonun ilk yarısındaki kronik gol hastalığını tecrübeli bir golcüyle tedavi edecek. Akhisar ile sözleşmesi mayıs ayında bitecek Kolombiyalı ile anlaşma sağlandı.

Yeni yıla yeni santrfor Hugo Rodallega
Trabzonspor gol sorununu sonlandırmak üzere... Bordo- mavili takım, ilk yarıda goll yollarında büyük bir sıkıntı çekmiş taraftarını da kahretmişti. Karadeniz Fırtınası, Akhisar Belediye'nin golcüsü Rodallega ile anlaştı.

YANAL'IN LİSTESİNDE İLK SIRADA
31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 19 gol atmıştı. Bu sezon ise 16 maçta 4 golü var. Son vuruşlardaki bitiriciliğ ile dikkat çeken Rodallega, Ersun Yanal'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu. Trabzon onunla güçlenecek.
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