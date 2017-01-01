Yeni yıla yeni santrfor Hugo Rodallega

Trabzonspor gol sorununu sonlandırmak üzere... Bordo- mavili takım, ilk yarıda goll yollarında büyük bir sıkıntı çekmiş taraftarını da kahretmişti. Karadeniz Fırtınası, Akhisar Belediye'nin golcüsü Rodallega ile anlaştı.



YANAL'IN LİSTESİNDE İLK SIRADA

31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 19 gol atmıştı. Bu sezon ise 16 maçta 4 golü var. Son vuruşlardaki bitiriciliğ ile dikkat çeken Rodallega, Ersun Yanal'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyordu. Trabzon onunla güçlenecek.