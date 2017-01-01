Yeni yıla yeni santrfor Hugo Rodallega

Trabzonspor gol sorununu sonlandırmak üzere... Bordo- mavili takım, ilk yarıda goll yollarında büyük bir sıkıntı çekmiş taraftarını da kahretmişti. Karadeniz Fırtınası, AkhisarBelediye'nin golcüsü Rodallega ile anlaştı.
YANAL'IN LİSTESİNDE İLK SIRADA
31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta19 gol atmıştı. Bu sezon ise 16 maçta 4golü var. Son vuruşlardaki bitiriciliğile dikkat çeken Rodallega,Ersun Yanal'ın transfer listesindeilk sıralarda yer alıyordu.Trabzon onunla güçlenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.