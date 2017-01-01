Yeni stat ile ayağa kalkacağız!

Karadeniz Fırtınası'nda kaptan Onur Recep Kıvrak, Süper Lig'in ikinci yarısını için taraftarına umut dolu mesajlar verdi. Tecrübeli kaleci, "Sezonun ilk yarısında taraftarımızı çok üzdük. Trabzonspor'a yakışmayacak sonuçlar aldık. Ama her sancılı dönemin bir sonu vardır. Bizim doğuşumuz da yeni stadla olacak. Orada yine yeni destanlar yazacağız" ifadelerini kullandı. Onur, yeni transferlerle birlikte güçleneceklerini belirterek, "Yeni kurulan bir takımız. Yeni arkadaşlarla birlikte yol kazaları oldu. Ama artık uyunma vakti. Kazanma vakti... Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" dedi.