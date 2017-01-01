Yol Durumu
  1. Kılıç: Tek yürek olmaya devam edeceğiz
  2. Formayı vermem

Yeni stat ile ayağa kalkacağız!

Trabzon’un kaptanı , “Kötü bir ilk yarı geçirdik ama yeni evimiz de taraftarımızla şaha kalkacağız” dedi

Yeni stat ile ayağa kalkacağız!
Karadeniz Fırtınası'nda kaptan Onur Recep Kıvrak, Süper Lig'in ikinci yarısını için taraftarına umut dolu mesajlar verdi. Tecrübeli kaleci, "Sezonun ilk yarısında taraftarımızı çok üzdük. Trabzonspor'a yakışmayacak sonuçlar aldık. Ama her sancılı dönemin bir sonu vardır. Bizim doğuşumuz da yeni stadla olacak. Orada yine yeni destanlar yazacağız" ifadelerini kullandı. Onur, yeni transferlerle birlikte güçleneceklerini belirterek, "Yeni kurulan bir takımız. Yeni arkadaşlarla birlikte yol kazaları oldu. Ama artık uyunma vakti. Kazanma vakti... Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar