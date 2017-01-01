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Trabzon’da yolcular gün sayıyor

Trabzon’da yolcular gün sayıyor
Karadeniz ekibinde ilk yarıda bekleneni veremeyen Arjantinli solbek Ibanez, Togolu stoper Akakpo, Suk ve Muhammet Demir ile yollar ayrılacak. Ersun Yanal'ın Azeri golcü Sheidaev ile ilgili kararını ise henüz vermediği öğrenildi.
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