Sporting Lizbon ucuza kapatmak istiyor

Fenerbahçe'deEmmanuelEmenike ile birliktekadro dışı bırakılan isimlerdenbiri olan Van derWiel'e Portekiz ekibi SportingLizbon talip olmuştu. Vander Wiel'in yıllık ücretini ödemeyikabul eden Sporting Lizbon yönetimininbonservis olarak sadece 1milyon Euro önermesi Fenerbahçeyönetimini biraz kızdırdı.
FENER 2.5 MİLYON İSTİYOR Fenerbahçe yönetmi, Van der Wiel'i2.5 milyon Euro gibi bir rakamasatmayı düşündüğü 1 milyonEuro'yu az bulduğu ifade edildi.
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