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Sporting Lizbon ucuza kapatmak istiyor

’i transfer etmek isteyen Sporting Lizbon’un 1 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia eddili

Sporting Lizbon ucuza kapatmak istiyor
Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Van der Wiel'e Portekiz ekibi Sporting Lizbon talip olmuştu. Van der Wiel'in yıllık ücretini ödemeyi kabul eden Sporting Lizbon yönetiminin bonservis olarak sadece 1 milyon Euro önermesi Fenerbahçe yönetimini biraz kızdırdı.

FENER 2.5 MİLYON İSTİYOR
Fenerbahçe yönetmi, Van der Wiel'i 2.5 milyon Euro gibi bir rakama satmayı düşündüğü 1 milyon Euro'yu az bulduğu ifade edildi.
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