Sporting Lizbon ucuza kapatmak istiyor

Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Van der Wiel'e Portekiz ekibi Sporting Lizbon talip olmuştu. Van der Wiel'in yıllık ücretini ödemeyi kabul eden Sporting Lizbon yönetiminin bonservis olarak sadece 1 milyon Euro önermesi Fenerbahçe yönetimini biraz kızdırdı.



FENER 2.5 MİLYON İSTİYOR

Fenerbahçe yönetmi, Van der Wiel'i 2.5 milyon Euro gibi bir rakama satmayı düşündüğü 1 milyon Euro'yu az bulduğu ifade edildi.



